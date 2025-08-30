Chi è Diego Carlos, il nuovo rinforzo per la difesa del Como

30/08/2025 | 10:56:34

Nuovo colpo per il Como, Fabregas si appresta ad accogliere Diego Carlos, che dovrebbe sbarcare oggi in città. Il difensore ex Siviglia è il nuovo rinforzo voluto dal tecnico dei lombardi, arriva dal Fenerbahce e garantisce una buona dose di esperienza alla squadra. Difensore brasiliano di 186 cm, dopo la trafila delle giovanili in Brasile con America SP e Desportivo Brasil passa in Portogallo, dove si mette in mostra prima con con l’Estoril Praia e poi con il Porto B. Nel 2016 viene acquistato dal Nantes, dove resta tre anni prima della fortunata esperienza con il Siviglia. In Spagna gioca dal 2019 al 2022, raccogliendo 136 presenze e mettendo anche a segno 6 gol sfruttando le capacità nel gioco aereo. Poi i tre anni in Premier con la maglia dell’Aston Villa, che lo paga 26 milioni di sterline al Siviglia, ma dove raccoglie 52 presenze e un gol. Nel 2024 passa al Fenerbahce, club turco con il quale però gioca solo 4 partite.

FOTO: X Aston Villa