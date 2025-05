Chi è Damien Comolli, dirigente francese in ottica Juve

29/05/2025 | 12:27:09

L’Equipe ieri ha pubblicato una notizia che vede il presidente del Tolosa, Damien Comolli, dimettersi dal suo incarico, per accettare un ruolo in casa Juventus.

Ecco chi è il dirigente francese. Damien Comolli è un dirigente calcistico francese con una lunga esperienza internazionale, noto per il suo approccio innovativo basato sull’analisi dei dati. Nato nel 1971 a Béziers, ha iniziato la sua carriera come allenatore delle giovanili del Monaco, per poi diventare capo scout dell’Arsenal sotto la guida di Arsène Wenger. In questo ruolo, ha contribuito all’ingaggio di giocatori come Thierry Henry (proprio dalla Juventus), Robert Pirès e Sylvain Wiltord.

Successivamente, Comolli ha ricoperto incarichi dirigenziali in diversi club europei:

Saint-Étienne: Direttore sportivo, ha contribuito a migliorare le prestazioni del club in Ligue 1.

Tottenham Hotspur: Manager generale, ha supervisionato l’ingaggio di giocatori come Luka Modrić e Dimitar Berbatov.

Liverpool: Direttore sportivo, ha avuto un ruolo centrale negli acquisti di Luis Suárez e Jordan Henderson.

Fenerbahçe: Direttore sportivo, ha gestito importanti operazioni di mercato e ha contribuito alla crescita del club turco.

Nel 2020, Comolli è diventato presidente del Tolosa FC, club francese acquisito dal fondo americano RedBird Capital Partners (per capirci, la proprietà attuale del Milan). Sotto la sua guida, il Tolosa ha adottato un modello gestionale basato sull’analisi dei dati, utilizzando strumenti avanzati per lo scouting e la gestione della squadra. Questo approccio ha portato il club alla promozione in Ligue 1 nel 2022 e alla vittoria della Coppa di Francia nella stagione successiva. Comolli è noto per la sua filosofia di gestione che privilegia l’uso dei dati per prendere decisioni strategiche, sia in ambito tecnico che finanziario. Ha dichiarato: “Prendiamo ogni decisione basandoci sui dati”, sottolineando l’importanza dell’analisi statistica nel calcio moderno. Nella giornata di ieri, 28 maggio 2025, si è dimesso da presidente del Tolosa, alimentando le speculazioni su un suo possibile ingresso nella dirigenza della Juventus. Comolli è una figura di spicco nel panorama calcistico europeo, apprezzata per la sua capacità di innovare e per la sua visione strategica orientata al lungo termine. Il suo possibile approdo alla Juventus potrebbe rappresentare un’importante evoluzione nella gestione del club bianconero.

Foto: twitter personale