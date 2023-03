Chi è Cristian Stellini: il fedelissimo di Conte che proverà a guidare gli Spurs verso la Champions

Pochi minuti fa si è chiusa l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, al suo siederà Cristian Stellini, suo vice e fedelissimo. Quello tra Stellini e Conte è un rapporto che parte da lontano, quando i due si trovarono a Bari nel 2007 e insieme salirono in Serie A nel 2009. Stellini ancora in campo, mentre Conte era già in panchina.

Ma non è l’unica avventura condivisa tra i due. Infatti, si ritrovarono a Siena. Stellini entrò a far parte dello staff tecnico, da assistente: i due salirono insieme in Serie A, con il pareggio 2-2 contro il Torino che regalò ai toscani la promozione. Sempre insieme, nel 2011 alla Juventus, ma nel maggio 2012 il collaboratore tecnico si dimise dopo il coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse per poi ripartire dai Survivor, squadra di profughi e richiedenti asilo iscritta al campionato Uisp di Torino.

Scontata la squalifica, Stellini tornò protagonista ad alti livelli allenando la Primavera del Genoa, dal 2015 al 2017, per poi passare all’Alessandria, in Serie C: due vittorie in quattordici partite di campionato ed esonero. Adesso un’altra occasione da Head Coach dopo aver seguito ancora lui, Antonio Conte, dopo esservi divenuto vice all’Inter nel 2019 e averlo seguito anche nel Nord di Londra.

Foto: sito ufficiale Inter