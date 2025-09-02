Chi è Cremaschi, l’ex compagno di squadra di Messi

02/09/2025 | 21:59:06

Cremaschi ha salutato l’Inter Miami per accasarsi in Italia, sponda Parma. Il calciatore statunitense è arrivato poco fa in città pronto a iniziare la sua nuova esperienza nel Bel Paese. Ma qual è la storia di Benjamin Cremaschi? Il classe 2005, nativo di Miami, dopo le iniziali due esperienze a stelle e strisce, passa nelle giovanili dell’Inter Miami nel 2021. Debutta con la prima squadra nel 2022, raccogliendo, nell’arco della sua carriera oltre 100 presenze, condite da 8 gol e 9 assist. Le caratteristiche tecniche e tattiche? Cremaschi è una mezzala destra, versatile e tatticamente adattabile, con buona visione di gioco, agilità e capacità di inserimento. Può essere impiegato all’occorrenza nel ruolo di trequartista. Inizialmente, partirà dietro nelle gerarchie del Parma, ma potrà diventare nel corso del tempo una risorsa importante nelle idee del giovane tecnico Carlos Cuesta.

Foto: Instagram Cremaschi