Chi è Commisso: dall’impero tv negli USA all’acquisto della Fiorentina

Il cambio di proprietà in casa Fiorentina è ormai a un passo. L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso è pronto a rilevare la società viola dalla famiglia Della Valle. Dopo gli incontri di Milano, l’intesa tra le due parti sembra essere totale e la valutazione risulterebbe essere leggermente più alta rispetto alle cifre circolate nei giorni scorsi (160-170 milioni di euro). Ora è giusto aspettare la fumata bianca e il comunicato della Fiorentina, ma prima del fine settimana Firenze si appresta ad accogliere la nuova proprietà. Il 69enne, calabrese originario di Marina di Gioiosa, era già stato accostato al club viola e aveva anche tentato di acquisire il Milan. Ma chi è Rocco Commisso? Nato in Italia, arriva in America a 12 anni e completa gli studi negli States laureandosi alla Columbia University che gli ha dato una borsa di studio e a cui è rimasto legatissimo: l’università nel 2013 gli ha intitolato il proprio stadio di calcio, in virtù delle molte donazioni. La sua carriera di imprenditore è iniziata nel lontano 1995 quando ha fondato Mediacom, quinta azienda della tv via cavo in America con un fatturato che sfiora quasi 1,2 miliardi di euro. Nel 2017 ha acquistato i New York Cosmos salvandoli dal fallimento insieme alla Nasl, la Lega in cui militavano. Da sempre legato al mondo del calcio, Commisso aveva tentato di rilevare la Fiorentina (e altri club italiani) già in passato, ma l’affare non era andato in porto. Ora lo scenario sembra decisamente cambiato…

Foto: Esperia Tv