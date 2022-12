Chi è Bounou, il portiere che ha mandato in orbita il Marocco

Il vero protagonista di Spagna-Marocco è stato Yassine Bounou, soprannominato Bono, portiere classe 1991 che nelle squadre di club gioca nel Siviglia. Yassine è una vera e propria colonna portante del Siviglia e del Marocco, come ha dimostrato oggi. Prima di ogni rigore dei giocatori spagnoli, faceva sempre un cenno che sembrava voler dire che sapeva già dove avrebbero calciato e, a quanto pare, aveva ragione. Nonostante le ottime prestazioni sia col club che con la Nazionale, Bounou è un portiere molto sottovalutato in Europa, sebbene in Liga sia uno dei portieri più forti. Grazie alle 3 parate di stasera ai calci di rigore, Bounou è entrato di peso nella storia dei Mondiali e della sua Nazionale, prendendosi i riflettori che si merita da tanto tempo.

Foto: Twitter Uefa