Chi è Archie Brown, l’idea del Milan per il post Hernandez

06/07/2025 | 12:54:07

Chi è Brown, il nuovo obiettivo del Milan per il post Hernandez? Il giocatore a Birmingham ma di origini giamaicane, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Derby County dove ha vinto anche la Youth Premier League U18, segnando una tripletta in finale contro l’Arsenal da esterno sinistro a tutta fascia. Dopo aver continuato a vivere le esperienze giovanili in Inghilterra, ha proseguito la sua crescita in Svizzera, al Losanna, dove ha contribuito alla promozione del club dalla Challenge alla Super League. Arretrato definitivamente terzino ma sempre dall’impronta offensiva. Si trasferisce al Gent dove ha modo di debuttare in Europa tramite la Conference League. Dinamismo e versatilità sono altre due componenti messe in mostra in questi, Brown è stato anche un abile crossatore del panorama nazionale in Belgio. Spicca per la sua aggressività nel percorrere la fascia, seppur debba migliorare nella fase difensiva.

FOTO: Instagram Brown