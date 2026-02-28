Chi è André, il gioiello del Corinthians prenotato dal Milan

Come vi abbiamo anticipato, il Milan — secondo quanto riportato da ESPN — ha deciso di puntare sul centrocampista brasiliano classe 2006 André Luiz Santos Dias, conosciuto semplicemente come André. Il calciatore, attualmente in forza al Corinthians, ha trascorso tutta la sua carriera nel club di San Paolo, dove dal 2025 ha iniziato a giocare con la prima squadra. Nel 2026 sono già due le reti messe a segno in sette presenze nel Campionato Paulista. André si contraddistingue per una buona qualità nel palleggio e un’ottima fisicità nei contrasti, caratteristiche che gli permettono spesso di recuperare palla nel corso della partita.

Foto: Wikipedia