Chi è Amorim, il promesso sposo del Genoa

27/01/2026 | 19:31:29

Il Genoa si appresta ad accogliere Alexsandro Amorim de Freitas Filho Amorim. Il centrocampista classe 2005 è un promesso sposo del Grifone, l’affare con l’Alverca sarebbe vicinissimo alla chiusura. In questa prima parte di stagione, il brasiliano ha collezionato 21 presenze e 2 reti tra campionato portoghese e coppe. Parliamo di un centrocampista in grado di ricoprire più posizioni, di natura offensiva. In passato Amorim ha vestito le maglie di Fortaleza e Athletic in Brasile. È un giocatore duttile: può essere impiegato da centrocampista e da trequartista. Prodotto dell’accademia del Fortaleza, Amorim ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Santos.

foto sito alverca