Chi è Alfonso Pedraza, promesso sposo della Lazio

02/01/2026 | 21:15:19

La Lazio è sempre più vicina ad Alfonso Pedraza. Dal 2020 l’esterno classe 1996 gioca stabilmente al Villarreal, club nel quale è cresciuto e con cui ha collezionato 8 gol e 23 assist in 169 presenze tra campionato e coppe (Copa del Rey, Champions, Europa e Conference League). Negli ultimi cinque anni, però, è stato spesso frenato da vari infortuni di natura muscolare, ma non solo. In passato ha giocato anche una stagione con Leeds e Betis. Parliamo di un calciatore dalla grande corsa, alla quale abbina una tecnica importante, in stile spagnolo. C’è chi in passato lo ha paragonato a Bale, vista anche la propensione offensiva che caratterizza Pedraza. Il nome di Pedraza mai era stato accostato alla Lazio (in Italia o in Spagna) prima del 30 dicembre quando ve ne abbiamo parlato per la prima volta. E ieri abbiamo aggiunto che la Lazio ha intenzione di prenderlo a parametro zero con la possibilità di anticipare a gennaio in caso di cessione di Nuno Tavares.

foto sito villarreal