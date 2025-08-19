Chi è Alessio Lisci, l’allenatore italiano dell’Osasuna

19/08/2025 | 21:35:35

Agli spettatori di Real Madrid-Osasuna non sarà passato inosservato il nome di Alessio Lisci, il tecnico della squadra di Pamplona è infatti italiano. 40 anni, in Spagna ha trovato la sua dimensione arrivando nel Paese quando ne aveva solamente 25, con una laurea in scienze motorie in tasca e un contratto per allenare i ragazzi del Levante, dopo gli anni passati da tecnico nelle giovanili della Lazio. Da allora ne ha fatta di strada, arrivando alla guida del Levante B nel 2020 e poi in prima squadra. Un’avventura che si concluse con la retrocessione del club in Segunda Division, poi dal 2023 al 2025 ha guidato il Mirandes, fino alla chiamata dell’Osasuna. “Felicissimo di tornare in Liga, con una gran voglia di fare bene. Sono nel posto giusto. L’Osasuna è un club che negli ultimi anni ha mostrato stabilità e pazienza con gli allenatori anche nei momenti di difficoltà, poi per il blocco di giocatori, stabile da tempo, per la solidità economica della società e per il calore del pubblico. El Sadar è uno stadio con una grandissima atmosfera” ha detto nei giorni scorsi intervistato da La Gazzetta dello sport.

FOTO: Sito Osasuna