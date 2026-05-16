Chi è Alessio Furlanetto, il portiere classe 2002 pronto all’esordio in Serie A (nel derby)

16/05/2026 | 21:13:01

Alessio Furlanetto è pronto a un esordio da brividi in Serie A. Domani il portiere classe 2002 vivrà infatti una delle giornate più importanti della sua carriera, certamente la più importante fino ad ora, visto che il debutto con la maglia della Lazio e anche quello in Serie A, arriverà in un derby contro la Roma. Una scelta inevitabile per Maurizio Sarri che ha fuori Ivan Provedel e anche Edoardo Motta, lasciando così spazio al giovane estremo difensore classe 2002.

Per Furlanetto quindi un debutto non facile, con tutta la pressione del derby addosso. Negli ultimi sessant’anni è accaduto soltanto altre tre volte che un calciatore biancoceleste facesse il proprio esordio assoluto proprio nella stracittadina contro la Roma.

Furlanetto non è più giovanissimo, classe 2002, infatti 24 anni, è nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Nonostante questo, il portiere della Lazio non ha ancora esordito in Serie A nel corso della propria carriera. Se domenica toccherà davvero a lui, sarà dunque la prima volta nella massima serie. In questa stagione Furlanetto ha fatto il terzo di Provedel e Mandas prima e il secondo di Motta poi: ha collezionato 33 panchine su 36 in campionato, non venendo convocato in tre occasioni a causa di un infortunio.

Vanta massimo, alcune presenze in Serie C. Nel 2022, Furlanetto viene ceduto in prestito secco stagionale al Renate, formazione di Serie C. Non gioca moltissimo: 6 volte nella stagione regolare, più un altro paio di presenze nei playoff. Nell’estate successiva fa ritorno alla base, ma solo per partire nuovamente: stavolta si sposta nelle Marche, alla Fermana, sempre in Serie C. Va meglio a livello di presenze (21), non invece dal punto di vista del rendimento della squadra, retrocessa in Serie D al termine di quella stagione. Nel 2024/2025 e 2025-26 Furlanetto rimane alla Lazio, sedendosi in panchina come terzo portiere in occasione di tutte le partite di campionato, Europa League e Coppa Italia di quella stagione.

Foto: sito Lazio