Chi è Alajbegovic: il grande talento bosniaco nel mirino del Napoli

09/04/2026 | 13:30:27

Kerim-Sam Alajbegovic è un esterno offensivo classe 2007 di nazionalità bosniaca, finito recentemente nel mirino del Napoli. Nato e cresciuto a Colonia, in Germania, ha svolto il suo percorso di crescita calcistica nelle giovanili del Colonia e del Bayer Leverkusen. Nel luglio del 2025 viene acquistato dal Red Bull Salisburgo, dove fa il suo esordio tra i professionisti, iniziando progressivamente a trovare sempre più spazio in squadra e attirando l’attenzione non solo del Napoli, ma anche di alcuni club di Premier League.

Gioca principalmente come ala sinistra, ruolo in cui riesce a esprimere al meglio le sue qualità e la sua notevole capacità realizzativa: con il Salisburgo ha finora collezionato 9 gol e 3 assist tra campionato ed Europa League.

Foto: sito Salisburgo