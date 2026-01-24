Chi è Agustin Albarracin, l’attaccante in arrivo al Cagliari

24/01/2026 | 17:38:39

Uruguaiano classe 2005, Agustin Albarracin arriva al Cagliari dal Club Atlético Boston River. Cresciuto nelle giovanili del Montevideo Wanderers è arrivato nel gennaio del 2025 al Boston River dove ha collezionato 33 presenze tra campionato e coppa, segnando 11 gol e offrendo 1 assist. Ora l’attaccante passa al Cagliari dove potrà dare sicuramente una mano se chiamato in causa da mister Pisacane.

Foto: Instagram personale