Chi è Abeid, il centrocampista box-to-box in arrivo al Parma

Nel pomeriggio vi abbiamo anticipato in esclusiva il colpo a sorpresa del Parma. Si tratta di Mehdi Abeid, classe 1992, centrocampista centrale francese naturalizzato algerino. Pochi giorni fa si è svincolato dal Digione (73 presenze e 6 gol in tre stagioni), ora l’accordo con gli emiliani che hanno ormai definito i dettagli. Abeid è arrivato in Francia nel 2016, proveniente dal Panathinaikos, nel suo passato anche il Newcastle e il St. Johnstone, in Scozia. Alle spalle una proficua esperienza in giro per il Vecchio Continente, stava valutando diverse proposte, ma alla fine ha scelto il Parma. Abeid è un centrocampista tuttofare, dotato tecnicamente, abile sia in fase di impostazione che in quella di interdizione. Molto positiva l’avventura nella Super League greca: in 51 presenze ha realizzato ben 10 reti e 5 assist. Numeri importanti, che certificano anche un discreto fiuto per il gol del franco-algerino, spesso decisivo negli ultimi 30 metri. Insomma, un vero e proprio centrocampista box-to-box, uno specialista moderno della mediana. Cresciuto nelle giovanili del Lens, il classe ’92 fa parte stabilmente della nazionale algerina. E dopo aver girato mezza Europa, Abeid approderà per la prima volta in Italia, pronto a mettersi al servizio di D’Aversa e del Parma.

Foto: france3-regions.francetvinfo.fr