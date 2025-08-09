Chevalier, chi è il portiere che insidia Donnarumma al PSG

Lucas Chevalier, portiere francese classe 2001, si è trasferito dal Lille al Paris Saint-Germain firmando un contratto quinquennale. L’accordo prevede un costo base di circa 40 milioni di euro, potenzialmente fino a 55 milioni includendo i bonus. Cresciuto nelle giovanili del Lille fin dall’adolescenza, Chevalier ha maturato esperienza con un prestito al Valenciennes (Ligue 2), risultando determinante e ricevendo diversi premi individuali . Tornato al Lille, ha conquistato presto il posto da titolare, distinguendosi anche in Champions League, con solide prestazioni contro Real e Atlético e la stessa Juventus, fu protagonista assoluto in quel pareggio contro i bianconeri (per i francesi segnò proprio Jonathan David).

Questi meriti gli sono valsi il titolo di miglior portiere della Ligue 1 2024-2025 ai Trophées UNFP, superando anche Donnarumma che si è poi laureato campione d’Europa. Inoltre, la sua abilità con i piedi, il senso della posizione e l’esplosività ne fanno un profilo ideale per il gioco moderno, soprattutto secondo la visione di Luis Enrique

L’ingaggio di Chevalier segna una svolta nella portineria parigina: il PSG sembra aver scelto un profilo giovane e adattabile al suo modello di gioco . L’indecisione sul rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma, unita all’arrivo di Chevalier, mette seri dubbi sulla sua permanenza: il portierone italiano come abbiamo raccontato, si sta guardando intorno per capire il da farsi, con il contratto in scadenza nel 2026.

Foto: X PSG