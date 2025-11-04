Chevalier: “Al PSG è tutto amplificato. Non hai diritto all’ errore”

04/11/2025 | 13:00:50

Lucas Chevalier, portiere del PSG, ha rilasciato una intervista a Le Figaro, tracciando un primo bilancio della sua avventura nella capitale francese.

Queste le sue parole: “Tutto viene analizzato, non hai diritto all’errore. Devi essere subito all’altezza. Qui il buono è normale, il meno buono non lo è. Ma alla fine è positivo, perché quando sei molto bravo, vieni esaltato come in nessun altro posto. La mia firma è arrivata negli ultimi giorni di mercato, abbiamo preparato subito la Supercoppa d’Europa contro il Tottenham. All’inizio vivevo ancora in hotel, e io sono una persona abitudinaria. C’era un po’ di caos, ma ora sto trovando il mio equilibrio”.

Dopo alcuni errori evidenti, come quello nel Classique contro il Marsiglia o in campionato contro lo Strasburgo, Chevalier assicura di aver voltato pagina: “Mi sento sempre meglio. Ora ho trovato la mia routine, dentro e fuori dal campo”. Il giovane portiere vuole dimostrare di meritare la fiducia del club e punta in alto: “L’obiettivo è chiaro: vincere di nuovo la Champions League”.

Foto: sito PSG