Cherubini: “Suzuki? Nessuna valutazione di mercato, le scelte sono di Cuesta”

13/03/2026 | 20:43:07

Intervenuto nel pre-partita di Torino-Parma ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato crociato Federico Cherubini ha parlato anche della situazione Suzuki oltre che di Cuesta: “Io credo che Carlos sia un ragazzo pieno di qualità, ha una grandissima voglia di imparare, una grandissima umiltà. Credo che abbia dimostrato una dote non comune, ma anche la capacità di adattarsi a delle difficoltà iniziali. Non ha ascoltato giustamente qualche critica di troppo che arrivava, soprattutto perché si chiedeva a un ragazzo giovane appena arrivato di conquistare la salvezza e di farlo anche con un bel gioco. Assolutamente escludo che ci siano valutazioni che vanno nel campo patrimoniale, economico. È una scelta dell’allenatore fatta liberamente. Noi siamo stati veramente fortunati perché di fronte a quello che è stato un momento difficile come l’infortunio Suzuki, i nostri due ragazzi ci hanno dato la massima garanzia. Suzuki è ormai da un po’ per noi a disposizione, Cuesta ha fatto questa scelta, noi la rispettiamo, naturalmente non diamo mai indicazioni di questa natura”.

Foto: sito Parma