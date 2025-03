Cherubini: “Soddisfatti della scelta di Chivu. Speriamo possa portarci alla salvezza”

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato a Sky della scelta di Chivu come allenatore e proprio del lavoro del tecnico rumeno.

Queste le sue parole: “Chivu è stato il nostro primo obiettivo per la panchina, anche se la decisione è durata 24 ore, perché abbiamo deciso purtroppo di cambiare e al quel punto abbiamo agito. Abbiamo fatto un solo colloquio con lui e ci ha subito convinto, siamo molto soddisfatti della scelta fatta e contenti del suo lavoro”.

Chivu può essere il futuro del Parma?

“Ci auguriamo che possa rimanere per più di una stagione, è un allenatore giovane e ha avuto una esperienza importante del Settore Giovanile, peraltro è partito dall’Under 14 e non dai vertici del Settore Giovanile come tanti suoi colleghi quindi è una persona con umiltà, una umiltà che sta dimostrando quotidianamente”.

Foto: sito Parma