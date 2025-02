Cherubini si presenta: “Grande opportunità, seguo questo progetto da anni”

Il Parma è in vena di cambiamenti e, oltre ai vari movimenti fatti nella sessione invernale di calciomercato, ha ufficializzato l’arrivo Federico Cherubini. Il suo ruolo all’interno del club crociato è quello di amministratore delegato. Queste le sue parole alla conferenza stampa di presentazione: “Per me questa è stata una bellissima opportunità perché sposo un progetto che seguo da molti anni. Ho avuto la fortuna di conoscere Krause prima che acquistasse il Parma. Sono convinto che insieme raggiungeremo gli obiettivi prefissati. La situazione presente va affrontata e il mantenimento della Serie A è importante. Sono qui da pochissimi giorni, ma ci sono delle cose da fare meglio, è oggettivo. Le qualità del gruppo ci possono permettere di raggiungere l’obiettivo, ma senza l’atteggiamento non bastano. I tifosi stanno capendo che non manca l’impegno, ma bisogna metterci quel qualcosa in più come passione e senso di identità. Il mio arrivo ha comportato la riorganizzazione dell’area tecnica. Pederzoli si occuperà di altre attività dell’area tecnica, Pettinà e Lacome hanno allargato la sfera di competenza, Notari resterà responsabile scouting. Ho vissuto diverse fasi nello scouting e l’arrivo delle nuove tecnologie ha permesso delle modalità diverse. Ci deve essere il giusto equilibrio tra novità e vecchia scuola. Stadio? Ho avuto un incontro molto piacevole con il sindaco. Il tema dello stadio è molto sensibili perché è stato fatto un grande lavoro in questi anni. Tra pochi giorni arriverà il presidente Krause e affronteremo la tematica. Una volta fatto ciò speriamo che ci sia una piacevole conclusione su questo tema”.

FOTO: sito Juventus