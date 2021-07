Cherubini: “Non vogliamo cedere Ronaldo, aspettiamo solo che si aggreghi alla squadra”

Alle 14.30 è partita la conferenza stampa di presentazione della nuova area sportiva della Juventus, Federico Cherubini, ds bianconero, ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo: “Non c’è stato nessun segnale da parte di CR7. Non dobbiamo parlare di un trasferimento e la Juventus non vuole cederlo. Parliamo di un calciatore che è sceso in campo 44 volte segnando 36 gol la passata stagione. Siamo contentissimi che Cristiano Ronaldo si aggreghi alla squadra”.

Foto: sito Juventus