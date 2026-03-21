Cherubini: “Fischi meritati oggi, la salvezza è lontanissima. Restiamo uniti”

21/03/2026 | 17:25:28

L’ad del Parma Federico Cherubini parla a nome della squadra ai microfoni di DAZN dopo il ko contro la Cremonese: “I fischi sono meritati e non c’è nulla da polemizzare su questo, la fotografia è corretta. Credo sia normale che il pubblico di fronte a una prestazione come quella di oggi abbia manifestato il suo dissenso. Noi dobbiamo rimanere uniti in questo momento e sapere che l’obiettivo che si pensava fosse vicino è ancora molto lontano. L’ho detto prima del Torino e adesso serve essere concentrati per le ultime 8 partite. Non credo sia mancata la concentrazione, purtroppo veniamo da una prestazione molto negativa e l’obiettivo sarà ancora difficilissimo da raggiungere. La sosta arriva al momento giusto per permetterci di ricompattare la squadra”.

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