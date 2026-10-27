Cherubini fa quadrato: “Il club è unito, lavoriamo senza condizionamenti”

27/10/2026 | 11:34:02

Il Parma attraversa un momento complicato dopo tre sconfitte consecutive e si prepara alla sfida contro l’Udinese, in programma domani. Alla vigilia della partita, l’amministratore delegato Federico Cherubini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della squadra, ribadendo la fiducia nel progetto e nel lavoro di Alberto Gilardino.”Siamo consapevoli della situazione e delle difficoltà. I risultati sono al di sotto delle aspettative, non ne siamo soddisfatti. Non sottovalutiamo questo momento e comprendiamo la delusione dell’ambiente e lo scetticismo”, ha dichiarato Cherubini, sottolineando però la volontà della società di proseguire con lucidità e determinazione nel percorso intrapreso.L’obiettivo resta chiaro: “Consolidare la nostra permanenza in Serie A”. L’ad ha poi voluto difendere la proprietà dalle critiche ricevute nelle ultime settimane, chiarendo il ruolo del presidente Kyle Krause: “La proprietà ci sta dando tutte le risorse per fare il massimo”. E ancora: “Raccontare un presidente che vuole solo far cassa è quanto di più lontano dalla realtà”.Cherubini ha ribadito la compattezza interna: “Noi siamo uniti, il club è unito, nelle differenti responsabilità”. La società, secondo il dirigente, dispone dei mezzi necessari per raggiungere i propri obiettivi: “Abbiamo tutti i mezzi per competere senza condizionamenti”.Spazio anche alla fiducia nei confronti di Gilardino, arrivato da poco sulla panchina gialloblù: “Siamo convinti che ci vorrà tempo con le nuove idee e metodologie”. La partita contro l’Udinese rappresenterà un passaggio importante per provare a invertire la rotta: “Domani è un primo passo nella direzione di iniziare un cammino nuovo”.Sulle difficoltà della squadra, Cherubini ha precisato che non esiste una sola causa: “Se abbiamo fatto solo quattro punti, i problemi sono più di uno”. Per quanto riguarda il mercato estivo, il dirigente ha riconosciuto che alcune scelte tattiche potrebbero aver creato criticità, ma ha confermato la soddisfazione per la rosa a disposizione: “Siamo soddisfatti dell’organico a disposizione”.Infine, un passaggio sulla pressione e sull’importanza della sfida contro i friulani: “Non è una gara decisiva, ma ha grande importanza”. Il Parma cerca una svolta, con la consapevolezza delle difficoltà e la necessità di trasformare il lavoro quotidiano in risultati.

Foto: sito Parma