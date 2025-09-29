Cherubini: “Cuesta, come ogni nuovo allenatore, affronta difficoltà, ma siamo fiduciosi”

29/09/2025 | 18:21:18

Nel pre-partita del match tra Parma e Torino, l’amministratore delegato gialloblù, Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Sulle leggende del club presenti oggi allo stadio:

“Vedere tutte le leggende del Parma insieme, a onorare la storia del club, è sicuramente emozionante per chi ama il calcio. È altrettanto suggestivo averle qui allo stadio. Chi vorrei nella squadra attuale? Mi fido della rosa che abbiamo: oggi le nostre undici leggende stanno bene in tribuna.”

Su Cuesta:

“Ogni giorno arriva a Collecchio con energia e voglia di mettersi in gioco, trasmettendo le sue qualità a una squadra molto giovane. Quello che stiamo affrontando è un percorso difficile, ma come ogni nuovo allenatore anche lui incontra delle difficoltà. Siamo fiduciosi.”

Foto: sito Parma