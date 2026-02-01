Cherubini conferma: “Strefezza sta arrivando a Parma, speriamo di chiudere entro domani”

01/02/2026 | 20:28:06

Il CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato delle mosse di mercato dei ducali, confermando l’arrivo di Strefezza: “E’ in arrivo, abbiamo ancora qualche dettaglio da sistemare, sta arrivando qui a Parma e speriamo di poter chiudere entro domani. A inizio anno abbiamo attraversato un momento con diversi giocatori fuori, con qualità, che stiamo recuperando, tipo Ondrejka e Oristanio. Pensiamo che possano essere in qualche modo nuovi acquisti. In questa sessione abbiamo cercato di dare al mister qualche soluzione in più, anche con il dispiacere di aver perso alcuni ragazzi che son stati importanti per noi come Hernani, Djuric, Cutrone che hanno dato tanto a questa squadra. Era giusto però assecondare le loro volontà. “Il lavoro che facemmo in quegli anni alla Juventus non venne compreso tanto all’inizio, si pensava che fosse un vezzo del club invece per me è un’esigenza di sistema. Altre squadre hanno iniziato, mi fa piacere ma sono solo quattro, in Europa sono una parte strutturale del sistema, spero di possa fare anche a Parma in futuro”.

Foto: sito Parma