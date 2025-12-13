Cherubini: “Con Sarri vissuto un anno importante e lo scudetto. Cuesta lo stima molto”

L’ad del Parma Federico Cherubini ha parlato nel pre Lazio: “Mi ha fatto piacere rivedere Sarri, è stato un anno importante per noi il 2020 anche se ci fu il Covid. Ci fece piacere l’ultimo Scudetto, so quanto Carlos stima Sarri come allenatore. Mi interessa vederli affrontarsi. Non so se mi sarei aspettato di vederli incontrare di nuovo in cinque anni, ma Carlos ha sempre avuto le qualità per farcela. Le ultime vittorie? C’è una quadra, sono arrivate entrambe in trasferta però. Cerchiamo di cambiare il percorso interno, cerchiamo una vittoria in casa. Oggi vogliamo una prestazione positiva, speriamo di riscattare la sconfitta contro l’Udinese”.

Foto: sito Parma