Cherubini: “Chiuderemo l’allestimento della rosa. Ci serve un difensore centrale”

29/08/2026 | 20:36:54

Cherubini ha parlato a DAZN facendo il punto sul mercato del Parma: “In questi giorni chiuderemo l’allestimento della rosa. Non vogliamo vincere il premio per rosa più giovane, cerchiamo di raggiungere gli obiettivi. Noi vorremmo mantenere le caratteristiche che l’anno scorso ci hanno fatto raggiungere il nostro obbiettivo, e in questo il mister sta parlando di voler trovare un’evoluzione per poter trovare una fase offensiva diversa. Questo non significa che stiamo andando in direzione opposta, è solo una evoluzione che un allenatore come Carlos ha tutto il diritto di fare. Noi abbiamo delle idee che vogliamo portare a fondo in questi giorni. Cerchiamo un difensore centrale dopo l’uscita di Circati, dopo valuteremo con calma se poter fare altro. C’è spazio per gli investimenti, la proprietà lo ha sempre dimostrato. Lo faremo se troveremo la giusta condizione di mercato, io credo che stiamo facendo il massimo per coniugare sostenibilità, giovani e competitività”.

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