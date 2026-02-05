Cherubini: “Abbiamo alzato il livello tecnico della rosa. Classifica? Avremmo firmato per essere a questo punto”

05/02/2026 | 15:20:55

Federico Cherubini, ds del Parma, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul calciomercato.

Queste le sue parole: “La conferenza nasce in coda alla sessione di mercato, riprendendo un’abitudine del passato facendo un bilancio. Ne approfitto anche per trattarne di altri temi che vanno oltre il mercato se ve ne fosse la volontà. Ho chiesto a tutte le figure del club di essere presenti, anche perché alcuni sono nuovi. È un modo di condividere il lavoro che stiamo facendo”.

Soddisfatto del mercato? Rimpianti? “Soddisfatti lo saremo quando il campo dirà se abbiamo fatto le giuste scelte. Ci siamo dati degli obiettivi anche sulla base delle indicazioni di Cuesta. Abbiamo voluto ridurre numericamente la rosa, perché c’erano ragazzi che hanno manifestato la volontà di avere altre opportunità. Ci sembrava giusto farlo. Abbiamo inserito quattro giocatori che possano alzare il livello anche tecnico. Parallelamente abbiamo inserito un giocatore in rosa come Mikolajewski, che è aggregato ufficialmente in prima squadra. Nella rosa attuale abbiamo reinserito anche Frigan, che è alle fine del percorso che lo ha tenuto lontano per diversi mesi, ma contiamo di recuperarlo”.

Pensavate di essere a questo punto in classifica? “Sinceramente tutti noi avremmo firmato per questa posizione, ma questo non significa che siamo in una zona di confort. La salvezza è ancora tutto da conquistare, lo scenario può cambiare. Capisco tutte le polemiche rispetto ad alcune prestazioni non all’altezza, ma credo che vada considerato che c’era un forte ricambio della rosa, sono arrivati giocatori giovani che hanno avuto bisogno di adattamento. A questo si aggiunge un pizzico di sfortuna con gli infortuni. Possiamo migliorare su tanti fronti, la salvezza è difficile ma l’obiettivo è raggiungerla il prima possibile. Ma il lavoro va considerato anche al netto di tutte le difficoltà”.

Questo mercato è stato l’inizio della riduzione dei costi di gestione? “La campagna di gennaio ha avuto effetti positivi sul bilancio, dettati dalla cessione di Lovik e riduzione di alcuni stipendi. Ma la società non sta andando al risparmio. Il tema della sostenibilità è ricorrente. I numeri ci impongono di avere una forte attenzione su questo tema. Da parte nostra ci sarà sempre una ricerca virtuosa di gestione dei costi, specie in un mondo dove i ricavi non li gestiamo noi, ma dipendono dai diritti televisivi. Noi cerchiamo di fare una politica che possa portarci ad avere numeri differenti che il sistema nel suo complesso ha. L’unica nota è il fatto che in questi giorni sono uscite tabelle che fanno riferimento a bilanci della stagione 2024-25: il bilancio del Parma è negativo ma siamo uno dei pochi club che ha il bilancio sull’anno solare. Dunque abbiamo sei mesi di Serie A e sei di Serie B. La nostra consapevolezza è che le azioni fatte sia in estate sia a gennaio hanno invertito questa tendenza. Sicuramente il bilancio sarà che va in controtendenza con quelli degli ultimi anni”.

