Cherki: “Spesso mi fanno passare per un giocatore difficile da allenare, dal carattere complicato. Ma non ho mai avuto problemi con i miei tecnici”

16/11/2025 | 11:00:57

La stellina del Manchester City e della Nazionale francese, Rayban Cherki. Ha risposto ad alcune critiche arrivate, su un carattere difficile e screzi con gli allenatori.

Queste le sue parole a Telefono: “Spesso mi hanno fatto passare per un giocatore difficile da allenare… Un giocatore difficile, quando non è affatto così. Non ho mai avuto problemi con i miei allenatori. Sono una persona semplice, mi piace scherzare, mi piace dare soddisfazione al mio allenatore, dare piacere alle persone che vengono allo stadio. L’ho detto spesso e continuerò a dirlo”. E poi ha aggiunto: “È per questo che è semplice: mi metti in campo e io cerco di fare ciò che devo fare. A volte può essere complicato, come per tutti. Ora sono contento, ma devo fare decisamente meglio. Non sono soddisfatto di me stesso”.

Foto: Instagram Manchester City