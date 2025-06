Cherki: “La scorsa stagione è stata spettacolare. Spero di ripetermi al City”

14/06/2025 | 21:55:37

Intervistato da City Xtra Ryan Cherki, uno dei volti nuovi per la compagine di Guardiola, ha parlato in merito all’annata appena conclusa all’Olympique Lione.

Queste le sue parole: “Penso di aver vissuto la migliore stagione della mia carriera, sono riuscito a far parlare la gente solo di cose positive: i miei passaggi, il dribbling… Non sento molti parlare delle critiche infondate che ho ricevuto. Pochissimi giocatori avrebbero mantenuto la calma e reagito come ho fatto io.

Sono soddisfatto della mia stagione, anche se posso fare ancora molto meglio. Oggi il mio unico desiderio è essere in campo… Credo di aver fatto un passo avanti sotto tutti gli aspetti: l’efficienza, il lavoro difensivo e il sacrificio senza palla. Tutti conoscono il mio stile offensivo, il dribbling e i passaggi, ma non è quello su cui ho lavorato di più; ho invece lavorato per capire cosa volevo diventare, il che fa la differenza. Tutto quello che mi è successo prima ha reso possibile quello che ho fatto quest’anno. Ho preso tutti i miei punti di forza e li ho aggiunti a ciò che dovevo migliorare per avere una stagione come questa”.

Foto: X Lione