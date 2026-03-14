Cherki: “Guardiola è molto duro ed esigente. In passato mi hanno criticato tanto, ma mi sono lasciato tutto alle spalle”

14/03/2026 | 11:44:13

Il fantasista del Manchester City, il francese Rayan Cherki, ha parlato a France Football del momento in casa City.

Queste le sue parole: “Guardiola? Forse è più duro degli altri allenatori, ma ama tutti i giocatori. Abbiamo un buon rapporto. Ridiamo e parliamo spesso. È esigente con me, e io lo sono con lui. È importante per me”.

L’ex Lione non si considera affatto un calciatore ingestibile, nonostante le etichette che gli sono state spesso affibbiate fino a meno di un anno fa in Ligue 1: “Mi hanno appiccicato addosso etichette soprattutto ingiuste. Ti buttano giù e, quando sei in alto, non parlano più di te perché non hanno più nulla da dire. Questo mi gasa. A 15 anni inventavano storie su di me, mi criticavano perché alzavo le braccia in campo, perché facevo un dribbling di troppo. Ma tutte queste persone dov’erano a 15-16 anni? Chi è che non commette errori?”.

Foto: sito Manchester City