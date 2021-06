Cherchesov: “Contento dei progressi di Miranchuk. Spero che possa trovare più spazio all’Atalanta”

Stanislav Cherchesov, ct della Russia, elogia Aleksei Miranchuk, match winner nel pomeriggio contro Finlandia: “Ho sostenuto la decisione di Miranchuk di trasferirsi in Europa, di uscire dalla sua zona di comfort e giocare in uno dei migliori campionati del mondo. Sono contento dei suoi progressi e spero che ottenga più minutaggio nella prossima stagione all’Atalanta, sarebbe positivo sia per noi che per il giocatore”.