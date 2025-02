DAL BRUTTO INFORTUNIO AI RIFLETTORI DELLA CHAMPIONS: CHEMSDINE TALBI, IL MATTATORE DEL GEWISS STADIUM

All’andata aveva fatto impazzire mezza difesa dell’Atalanta, rubando il tempo a Posch e servendo per il vantaggio di Jutglà. Al ritorno ha fatto addirittura meglio, siglando la doppietta per il 3-1 finale del Club Brugge al Gewiss Stadium.

Nato il 9 maggio 2005 a Sambreville, da padre marocchino e madre belga, Talbi ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Tubize, per poi trasferirsi nel 2015 all’accademia del Club Brugge. Dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile del club belga, Talbi ha esordito nella Jupiler Pro League il 18 marzo 2023 contro il Kortrijk, sotto la guida dell’allenatore Rik De Mil. Nella stagione 2024, ha contribuito significativamente alla conquista del titolo nazionale da parte del Club Brugge. Con un contratto esteso fino al 2027, il giovane attaccante ha attirato l’attenzione di club prestigiosi come Ajax e Aston Villa.

Ala moderna, forte nello spunto personale, oltre ad ingaggiare spesso l’uno contro uno. Finora 7 gol e 4 assist in 32 partite, ma è alla prima vera stagione della propria carriera. Curiosità, ha saltato tutta la scorsa stagione, o quasi, per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un’operazione brillantemente superata.

Ha indossato la maglia della Nazionale belga, partecipando all’Europeo Under-17 nel 2022 e segnando durante il torneo. Nel marzo 2023, è stato convocato nella nazionale Under-18, dove ha segnato in una vittoria per 3-0 contro l’Inghilterra. La chiamata dei “grandi” ancora non è arrivata, ma potrebbe arrivare ben presto se si dovesse confermare a questi livelli. Intanto, le prestazioni in Champion – e non solo – hanno attirato l’attenzione di molti club europei. E Talbi potrebbe diventare un nome molto chiacchierato nella prossima sessione di calciomercato.

