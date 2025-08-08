Il Chelsea vuole prendersi…il futuro: da Xavi Simons a Garnacho

08/08/2025 | 13:00:25

Da campione del mondo in carica, il Chelsea non si accontenta e vuole conquistare…il futuro. La rosa messa a disposizione di Enzo Maresca conta un roster ricco di qualità e talento, un mix che al momento sembra funzionare, dopo tanti investimenti messi a segno negli ultimi anni. Il calciomercato dei club di Premier segue una logica ben diversa da quello ragionato e “centellinato” da quello italiano, questo è noto. I blues, coerentemente con quanto detto, non badano troppo a spese e puntano ancora una volta su giovani calciatori che possono sin da subito fare le fortune della società di Londra. Post Mondiale per club, Cole Palmer & Co. hanno finalmente abbracciato la stellina brasiliana, Estevao, un predestinato che non si nasconde dalla possibilità trovarsi, tra qualche anno, in lizza per il premio individuale più prestigioso: il Pallone d’Oro. “Lo spero sinceramente. Io, Yamal e Mastantuono abbiamo tutti la stessa età, e sarebbe incredibile e molto interessante trovarci a competere a quel livello”, le parole pronunciate non troppo tempo fa dall’ex Palmeiras. Come se non bastasse, però, la società del borgo di Hammersmith e Fulham sembra non essersi accontentata e vuole dimostrare di avere ancora qualche colpo in canna da poter sferrare. Xavi Simons e Alejandro Garnacho, infatti, potrebbero presto diventare i due volti nuovi di casa Boehly (co-proprietario e presidente del Chelsea). Il Chelsea intensificherà i tentativi per ingaggiare i due talenti offensivi, a scapito di Nicolas Jackson che potrebbe fare le valigie verso nuovi orizzonti. In merito a Xavi Simons ci sono pochi dubbi: l’ex PSG vuole lasciare il Lipsia e attende solo la chiusura della trattativa tra i due club. Una cosa è certa: il Chelsea vuole aprire un ciclo vincente che duri nel tempo. Il ruolo di comparsa non è più gradito.

Foto: Instagram ufficiale PSV