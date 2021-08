Chelsea-Villarreal è 1-0 all’intervallo: Ziyech segna e poi esce per infortunio

A Belfast si gioca la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal, rispettivamente campioni in carica della Champions League e vincitori dell’Europa League.

La squadra di Tuchel ha iniziato il match con il pallino del gioco in mano, trovando meritatamente il gol del vantaggio al 27′ con Ziyech, servito a porta semi spalancata dalla sinistra da Havertz. Un gioco da ragazzi insaccare per l’esterno dei Blues, costretto poi a lasciare il terreno di gioco per un problema alla spalla nel finale di tempo, al suo posto Pulisic.

Il Sottomarino Giallo risponde con Dia, ma c’è un grande intervento di Mendy a salvare i suoi. Gli inglesi cercano il raddoppio con il sinistro di Marcos Alonso, ma anche Asenjo risponde presente. Traversa clamorosa di Alberto Moreno nell’ultimo minuto di recupero. Si va al riposo sul risultato di 1-0 in favore del Chelsea.

Foto: Twitter Chelsea