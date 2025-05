Chelsea via da Stamford Bridge? Il sindaco di Londra: “Impianto troppo piccolo per il club”

01/05/2025 | 18:36:54

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha lanciato un invito ufficiale al Chelsea per aprire un dialogo sul futuro dello stadio Stamford Bridge. In una intervista concessa a The Times, il primo cittadino londinese ha commentato l’ipotesi di un eventuale addio all’attuale impianto Stamford Bridge: “Il mio messaggio al club è: venite a parlarci di ciò che volete fare. Il Chelsea è vittima del proprio successo, e Stamford Bridge ora è troppo piccolo per loro. Dopotutto, parliamo di un club che ha vinto due volte la Champions League”. Chissà dunque che non possa aprirsi un nuovo scenario per Chelsea in vista del futuro. E sugli stadi degli altri club, Khan ha detto: “Collaboriamo con tutte le nostre squadre di Premier League, ma immagino che la società guardi con una certa invidia agli stadi dei rivali”.

FOTO: Instagram Chelsea