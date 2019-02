Chelsea, un altro tonfo: lo United sbanca Stamford Bridge con Herrera e Pogba

Ancora un tonfo per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues, dopo il pesante ko in campionato contro il City, vengono eliminato dalla FA Cup negli ottavi di finale: a Stamford Bridge fa festa il Manchester United di Solskjaer, che vince per 2-0 grazie ai gol siglati nel primo tempo da Herrera (31′) e Pogba (45′). Gara da dimenticare per il Chelsea, che nel secondo tempo non è riuscito a rendersi mai pericoloso dalle parti di Romero, al punto che gran parte del pubblico londinese, visibilmente deluso, ha abbandonato lo stadio prima del triplice fischio. Lo United vola così ai quarti di FA Cup, mentre i Blues ora sono attesi dalla finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, in programma domenica alle ore 17,30.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United