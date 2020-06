Chelsea, ufficiale la proroga del contratto di Pedro (e Willian) fino a fine stagione. Poi la Roma

Pedro e Willian hanno trovato l’accordo per estendere il loro contratto (in scadenza) fino al 31 agosto con il Chelsea. Lo rende il club londinese sul proprio sito: “Entrambi hanno concordato le estensioni dei contratti esistenti che consentono loro di giocare per i Blues in questa stagione oltre il 30 giugno. A causa della pandemia globale e della successiva conclusione posticipata del campionato, i club della Premier League hanno concordato all’unanimità di poter stipulare le estensioni di contratto nel breve termine con giocatori le cui offerte sarebbero scadute alla fine di questo mese”. Al termine della stagione, Pedro è atteso dall’avventura con la Roma, con la quale ha già raggiunto l’intesa.

An update on the contract situation of Willian and Pedro… 👊 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 23, 2020

Foto: Twitter ufficiale Chelsea