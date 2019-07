Chelsea, ufficiale il rinnovo di Loftus-Cheek. Contratto fino al 2024

Attraverso i propri canali ufficiali, il Chelsea ha comunicato il rinnovo di contratto di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista classe 1996, tra i principali protagonisti della scorsa stagione dei Blues culminata con la vittoria in Europa League, ha prolungato per cinque anni: la nuova scadenza è ora fissata per il 2024. “Il Chelsea Footbal Club è lieto di annunciare che Ruben Loftus-Cheek ha firmato un nuovo contratto della durata di cinque anni”.

Foto: Twitter Chelsea