Chelsea, tra conferme dei big e ricerca dei migliori giovani. La conquista della Champions non è una casualità

Il Chelsea è la campione d’Euorpa uscente, ha vinto la finale contro il Manchester City dopo un cammino che si può definire esaltante, ma dai primi movimenti dei Blues si capsice come il club sia ambizioso e voglia confermare un ruolo da protagonista in Europa. La vincità della Champions non è una casualità e non sarebbe sorprendente se il Chelsea riuscisse a ripetersi. Appena finita la stagione la società non ha fatto aspettare per confermare il tecnico che lo ha portato al top, quel Tuchel esonerato a dicembre dal Psg. Poi i rinnovi di Thiago Silvia e Giroud esercitando delle opzioni pensate già da prima. Dopo le conferme ci sarà la ricerca dei grandi colpi, magari proseguendo la linea di ricercare i migliori giovani talenti in Europa come lo sono stati Havertz e Mount che viene dall’Academy.

Foto: Twitter Uefa