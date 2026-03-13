Chelsea, squalifica e multa per Pedro Neto dopo gli insulti a un arbitro

13/03/2026 | 18:18:20

Guai per Pedro Neto, come era nelle previsioni. L’esterno offensivo del Chelsea è stato squalificato per una giornata e multato di circa 81 mila euro per comportamento scorretto al termine della partita di Premier League contro l’Arsenal dello scorso 1° marzo. Come comunicato ufficialmente, il nazionale portoghese, sostituito al 70’, avrebbe ritardato l’uscita dal campo e rivolto parole offensive all’arbitro e ai suoi assistenti. L’accusa parla di “condotta scorretta post-sanzione”, episodio per il quale il giocatore ha ammesso le proprie responsabilità davanti alla commissione disciplinare indipendente che ha poi stabilito la sanzione. Oltre al cartellino rosso già scontato, Neto dovrà quindi saltare un’ulteriore partita.

Il giocatore anche contro il PSG in Champions League si è reso protagonista di un altro episodio discusso spingendo un raccattapalle che tardava a restituire il pallone.

Foto: sito Chelsea