Chelsea, sprint Champions (3-2). Jorginho in campo 10′

Nella gara delle 19.00 della 34esima giornata di Premier League, il Chelsea di Frank Lampard ha battuto il Crystal Palace con un secco 3-2 , guadagnando tre punti fondamentali in lotta Champions League. Blues in avanti con Giroud e Pulisic, con Zaha che accorcia le distanze prima dell’intervallo. Nella ripresa, botta e risposta fra Abrahm e Benteke. Solo 10 minuti per Jorginho, nonostante ieri Lampard lo avesse annunciato come titolare. Londinesi momentaneamente al terzo posto.

Foto: profilo Twitter ufficiale Premier League