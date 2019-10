Chelsea, senti Pulisic: “Non mi aspettavo di giocare così poco. Ma non mi arrendo”

Non è iniziata nel modo migliore l’avventura di Christian Pulisic al Chelsea. L’esterno offensivo ex Dortmund, intervenuto ai microfoni del The Guardian, ha parlato così del suo utilizzo alla corte di Lampard: “Chiaramente non ho avuto il minutaggio che mi sarei aspettato. Ma non ho certo intenzione di arrendermi, continuerò a lavorare per migliorare e per guadagnarmi spazio in squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea