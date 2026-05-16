Chelsea, sempre più Xabi Alonso per la panchina

16/05/2026 | 19:18:16

Il Chelsea ha deciso di ripartire da Xabi Alonso per la panchina. Dopo le voci dei giorni scorsi, ormai siamo a un passo dagli accordi definitivi. Xabi Alonso aveva guadagnato la pole e ora può prepararsi a dimenticare la parentesi non positiva alla guida del Real Madrid. The Athletic ha raccontato altri dettagli oltre al contratto quadriennale, per esempio il fatto che l’allenatore spagnolo ha visitato Londra all’inizio della scorsa settimana, sciogliendo le ultime riserve. Ora manca solo l’annuncio.

Foto: Instagram Xabi Alonso