Chelsea scatenato: West Ham travolto 5-1. Prima vittoria stagionale per Maresca

22/08/2025 | 23:35:35

Il Chelsea di Maresca reagisce dopo il pareggio al debutto con il Palace e travolge il West Ham, vincendo 5-1 sul campo degli Hammers. Padroni di casa che erano andati in vantaggio con Paquetà al 6′, poi il pareggio dei Blues con Joao Pedro, il vantaggio siglato da Pedro Neto e le reti di Fernandez, Caicedo e Chalobah. Prima vittoria in questa Premier per i campioni del mondo in carica.

West Ham (5-3-2): Hermansen; Wan-Bissaka, Todibo (Potts 45, Kilman, Aguerd, Diouf; Soucek (Walker-Peters 69), Ward-Prowse, Paqueta; Bowen (c), Fullkrug (Wilson 45)

Unused subs Areola, Mavroponos, Rodriguez, Scarles, Irving, Marshall

Scorer Paqueta 6

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto (James 69), Chalobah (Fofana 69), Tosin, Cucurella (Hato 69); Caicedo (c), Enzo; Estevao (Gittens 77), Joao Pedro, Neto; Delap (Andrey Santos 62)

Unused subs Jorgensen, Slonina, Acheampong, Essugo

Scorers Joao Pedro 15, Neto 23, Enzo 34, Caicedo 54, Chalobah 58

Booked Hato 87

FOTO: X Chelsea