Chelsea scatenato: ha il sì di Havertz, vuole anticipare le big (il Real resiste). Ma per accontentare il Bayer…

Kai Havertz è il gioiello che tutti vorrebbero se non fosse per un piccolo particolare: il Bayer Leverkusen chiede una cifra tra 85 e 90 milioni più eventuali bonus. Il ragazzo del ’99 ha talmente tanta qualità che c’è fila da diversi mesi e non possiamo escludere sorprese. Anche Maurizio Sarri, che lo ha incrociato durante il girone di Champions, ha speso parole molte belle ma, a quella quota, la Juve non si può arrampicare. Il Bayern s’è tirato fuori – almeno a parole -, il Real (concorrente serio fino a qualche settimana fa) va sempre tenuto in considerazione, il Chelsea vuole aggiungere un altro colpo stellare dopo aver preso Ziyech e Werner: il modo migliore per cancellare il blocco delle ultime sessioni di mercato e per rilanciare con un grande progetto. La trattativa, giusto dirlo, va chiusa: dalla Germania confermano sulla volontà di Kai di scegliere i Blues (i contatti con l’agente sono in stato avanzato) pur sapendo che serve un accordo totale con il Bayer e che fino a quel momento tutto resterà in bilico. Il Chelsea non a caso vuole programmare alcune cessioni, compresi Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Jorginho, in modo da fare cassa per alimentare il mercato in entrata. Sognare Havertz, considerati i contatti in corso, non costa nulla. Averlo sarebbe il massimo…

Foto: Bild