Il Chelsea sbanca l’Emirates: Jorginho (con papera di Leno) e Abraham ribaltano l’Arsenal

Il derby londinese di fine anno va al Chelsea che ha trionfato per 2-1 in casa dell’Arsenal. Una clamorosa rimonta quella dei Blues all’Emirates Stadium tra il minuto numero 83 e 87: Aubameyang sblocca in un primo tempo dominato dall’Arsenal, nella ripresa una papera di Leno permette il pari a Jorghino, poi Abraham completa il sorpasso nel finale. Il Chelsea torna alla vittoria dopo il ko col Southampton e sale a 35 punti in classifica allontanando lo United quinto, mentre l’Arsenal resta a quota 24. Debutto in casa da dimenticare per Arteta.

