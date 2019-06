Il Chelsea saluta Sarri: “Grazie e buona fortuna per il tuo futuro”

“Oggi salutiamo l’allenatore Maurizio Sarri che lascia dopo il vittorioso percorso in Europa League. Grazie e buona fortuna per il futuro Maurizio!”. Questo il messaggio pubblicato qualche istante fa sul sito ufficiale del Chelsea a proposito dell’addio del tecnico toscano, che siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. I blues hanno inoltre voluto omaggiare Sarri mediante un video pubblicato sul proprio profilo twitter.

Thank you and good luck for the future, Maurizio. 👍 pic.twitter.com/dGHzekBNPT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 16, 2019