Chelsea, Rudiger cacciato dall’allenamento dopo la rissa con Kepa

Dopo la sconfitta per 5-2 di ieri in Premier, contro il West Bromwich, in casa Chelsea si respira una situazione di tensione.

Il difensore tedesco, Antonio Rudiger, è stato protagonista di una furiosa lite con il portiere Kepa Arrizabalaga. L’ex Roma è stato espulso dall’allenamento dal tecnico Tuchel.

A riportarlo è il Telegraph, che ammette come non sia la situazione perfetta in casa “blues” per avvicinarsi ai quarti di Champions contro il Porto, in programma mercoledì.

Si tratta del primo ko del tecnico tedesco sulla panchina londinese dal suo arrivo, dopo 14 risultati utili consecutivi. Un ko che ha fatto molto rumore.

Foto: Twitter Premier