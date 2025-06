Chelsea, rivoluzione al Mondiale per Club: sei volti nuovi dal 1’ contro il LAFC

16/06/2025 | 11:41:37

Il Chelsea si prepara a un vero e proprio restyling in occasione dell’esordio al Mondiale per Club contro il Los Angeles FC. Stasera ci sarà spazio per una formazione profondamente rinnovata, con ben sei volti nuovi destinati a partire titolari. Tra questi, attesa per Penders tra i pali, Sarr e Anselmino in difesa, Santos ed Essugo in mezzo al campo, mentre in attacco toccherà a Liam Delap provare a lasciare subito il segno. Una scelta chiara da parte di Maresca, che punta su forze fresche e nuove soluzioni in vista della corsa al trofeo.

Una prova importante per valutare il potenziale della nuova “spina dorsale” dei Blues in un contesto internazionale.

Foto: twitter chelsea